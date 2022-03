Pallavolo: la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli inizia il progetto di mental coaching

È partito un nuovo progetto nella Scuola di Pallavolo Mazzucchelli.

“In coerenza con la mission della scuola, che è creare ben-essere attraverso il gioco e lo sport della pallavolo, è arrivato il momento di inserire all'interno dello staff anche una figura professionale di elevato profilo che aiuti, in maniera concreta e funzionale, gli atleti a crescere con la pallavolo, non solo da un punto di vista fisico, tecnico, relazionale, ma anche mentale” dichiarano dalla società.

Il programma di intervento di mental training è realizzato dal dott. Massimiliano Inferrera, psicologo clinico e dello sport, con la squadra femminile Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu.

“Le ragazze stanno partecipando agli incontri con grande coinvolgimento e interesse, prendendo consapevolezza dell'importanza di saper gestire le proprie emozioni, l'ansia e lo stress, i pensieri negativi e nel contempo acquisendo tecniche di respirazione e visualizzazione, che si stanno rivelando molto utili non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana, a scuola, in famiglia, con gli amici - dichiarano dalla Scuola di Pallavolo Mazzucchelli - il progetto si concluderà quest'anno con un incontro aperto a tutti gli allenatori e gli smart coach della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli con il dott. Massimiliano Inferrera, dove saranno illustrate e sperimentate modalità e strategie per migliorare la comunicazione e l'efficacia dell'insegnamento. Nella prossima stagione l'idea è quella di proporre a tutte le squadre del settore agonistico l'intervento del mental coach Inferrera”.