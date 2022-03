Ciclismo: i risultati del gruppo sportivo Psv alla gara di enduro di Sestri Levante

Il gruppo sportivo Psv sezione Mtb / Enduro & Downhill ha partecipato ad una competizione organizzata a Sestri Levante nella specialità enduro (che a differenza del downhill prevede un tempo massimo di risalita in bicicletta oltre il quale si viene penalizzati) e, per essere la prima gara di questa disciplina, ha dimostrato una buona preparazione anche perché il confronto era con molti atleti di ottimo livello.

I risultati lo testimoniano:

Mirko Cutri categoria esordienti 13 anni è arrivato 14° di categoria e 38° assoluto su 75 atleti

Emiliano Leone categoria allievi 15 anni è arrivato 25° di categoria e 40° assoluto su 75 atleti

Valerio Lavagno categoria Giovanissimi G4 si è aggiudicato il 5° posto di categoria e 18° assoluto su 28 atleti

Samuele Pocobelli categoria G3 ruote da 20 pollici 1° assoluto

“Un buon esordio che aiuterà a crescere in numeri e qualità questa disciplina ai primi passi nella realtà del ponente ligure - dichiarano dalla società - grazie alla comunità Salesiana di Vallecrosia che ha creduto in questo progetto e la Polisportiva Salesiani che ha messo a disposizione aiuti per permetterne la partenza e la Ciclistica Bordighera alla quale si è affiliata”.