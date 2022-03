Calcio, Eccellenza. Per l'Ospedaletti inizia il cammino playout, mister Maiano suona la carica (Video)

Archiviata la regular season, per l’Ospedaletti inizia un nuovo cammino sulla strada verso l’obiettivo salvezza. Domani al ‘Ciccio Ozenda’ arriva il Cadimare per la prima delle nove partite del mini campionato.

Mister Christian Maiano potrà contare su tutti gli effettivi della rosa fatta eccezione per Fici, Saih e Facente.

Sarà partita dall’importanza cruciale per iniziare il percorso playout con il piede giusto, motivo per il quale la società ha chiamato a raccolta la famiglia orange offrendo l’ingresso gratuito a tutti i calciatori del settore giovanile e il biglietto ridotto a 5 euro per le loro famiglie.

Mister Maiano, a poche ore dal fischio d’inizio, suona la carica: “La salvezza è una questione di orgoglio”.

Le dichiarazioni di mister Christian Maiano