Calcio a 5: sul campo del Santo Stefano l'Airole ottiene la prima vittoria del 2022

Grande ritorno alla vittoria per l’Airole FC nella 13ª giornata del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Dopo un digiuno di punti che durava da tre giornate i biancoverdi si sono infatti imposti per 8-4 nella palestra di via Lagoscuro a Pompeiana sul campo del Santo Stefano al termine di una gara che a 10 minuti dalla fine sembrava nuovamente destinata a concludersi amaramente dopo una clamorosa serie di occasioni fallite nel primo tempo.

I ragazzi di mister Maurizio Cattaneo, ieri in tribuna per la seconda delle due giornate di squalifica, chiudevano infatti la prima frazione sull’1-2 dopo l’iniziale vantaggio locale temporaneamente pareggiato da Vincenzo Gullace su corner ed addirittura andavano sotto 3-1 ad inizio ripresa pur continuando a dominare sul piano del gioco. E proprio quando l’ennesima serata stregata sembrava ormai inevitabile a causa del palo colpito da Marco Foti, a cui seguiva una rete annullata allo stesso Gullace, l’Airole riusciva improvvisamente a trasformare tutte le proprie occasioni in marcature andando a segno per ben sette volte in 12 minuti.

Ad aprire le danze era Filippo Caramello Canzone dopo una bella azione in uno-due con Gullace. Lo stesso Caramello si ripeteva poco dopo con un preciso diagonale su corner a cui seguiva un gran gol di Gullace su azione personale che portava l’Airole in vantaggio 4-3. La quinta rete era siglata da Christian Biancheri che, dopo un ottimo intervento difensivo, chiudeva il contropiede con un gran tiro dalla distanza. Il sesto gol era ancora confezionato da un’azione a due Caramello-Gullace conclusa da quest’ultimo con la sua tripletta personale a cui seguiva poco dopo anche quella di Caramello ottimamente servito da capitan Davide Trama. La goleada ospite era poi parzialmente interrotta da una rete del Santo Stefano su punizione a cui faceva però seguito la marcatura del definitivo 8-4 siglata da Trama che, dopo una serata da assist-man, si regalava la soddisfazione del gol finale con un’azione personale conclusa da un difficile tiro da posizione decentrata.

La vittoria di Pompeiana consente al team della Val Roja di rimanere in quarta posizione nel girone A assieme all’Imperia e di mantenere aperte, quantomeno dal punto di vista matematico, le speranze di agguantare i playoff per un’impresa che a tre giornate dalla fine si presenta però molto difficile a causa del potenziale distacco di 7 punti dalla terza in classifica che si potrebbe materializzare lunedì sera dopo il posticipo che vedrà impegnato il Camporosso in casa contro il Caramagna.