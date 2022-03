Il Ponente tende la mano al popolo ucraino con 400 chili di alimenti, 15 scatole di medicinali, giochi e più di 100 colli di abbigliamento

Partito da Bajardo il primo carico di aiuti per il polo ucraino. La raccolta è stata organizzata da don Pasquale Traetta, parroco a La Turbie, e in Italia da sua sorella Maria e dal cognato Lello.



In poco più di due giorni sono stati raccolti oltre 400 chili di generi alimentari, 15 scatoloni di medicinali e prodotti per l'igiene personale, più di 100 colli di abbigliamento, il tutto per tutte le fasce di età.

Aiuti sono arrivati da tutta la provincia, da Diano Marina passando da Arma e Taggia, Sanremo fino a Ventimiglia, senza dimenticare Coldirodi, Airole, Ceriana e Bajardo.



“I gesti di solidarietà ci hanno commosso - dichiarano i promotori dell'iniziativa - persone ucraine che ci hanno avvicinati ringraziandoci, una bimba italiana di 6 anni accompagnata dai genitori ci ha portato dei giochi e degli abiti che aveva ricevuto per il suo compleanno non più di tre settimane fa dicendo che erano per quei bimbi che vivevano sotto terra e che non avevano più i loro giochi. Grazie, grazie a tutti da parte di don Pasquale, Maria e Lello”.