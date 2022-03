I Lions raccolgono beni alimentari da consegnare alle parrocchie per le famiglie in difficoltà

I Lions Club della 4ª Zona B, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matutia, Lions Club Arma e Taggia, Lions Club Bordighera Capo Nero Host e Lions Club Bordighera Otto Luoghi, effettueranno questa mattina una raccolta alimentare, in alcuni supermercati che collaborano all'iniziativa umanitaria.

Le derrate raccolte dal Lions Club Sanremo Host saranno donate alle parrocchie della città, per aiutare i parroci al sostegno delle famiglie del territorio che si trovano in difficoltà, ma anche per le famiglie ucraine che chiedano un aiuto umanitario.