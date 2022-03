Guerra in Ucraina, a Bordighera si raccolgono soluzioni di iodio per i bambini

C.O.N.A.D.I. (Consiglio nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza) sta organizzando un ponte umanitario per favorire il ricongiungimento familiare dei bambini in fuga dalla guerra con le loro famiglie. A Kiev è già presente una base operativa e l’Ambasciata Ucraina ha chiesto l’aiuto dell’associazione. Anche il governo polacco ha autorizzato i bus ad entrare in territorio ucraino per prendere, in zona sicura, i bambini e le donne che li accompagnano.

Poche ore fa è arrivata una richiesta urgente dai volontari sul campo, di soluzioni di iodio in quantità notevole, in quanto tutti gli ospedali civili e militari ed i presidi sanitari si stanno preparando all’emergenza nucleare, per questa urgenza è stato chiesto aiuto alla Protezione Civile di Bordighera, già impegnata negli aiuti umanitari per le famiglie ucraine, che ha risposto con un generoso 'sì'.

Chi volesse donare soluzioni di iodio per proteggere la tiroide dei bambini da radiazioni ionizzanti (nel caso in cui dovesse essere bombardato qualche centrale nucleare e il pericolo non è latente vista la richiesta urgente dai volontari sul campo) può recapitarle, tutti i pomeriggi, presso la sede della Protezione Civile in via Regina Margherita o al mattino presso il bar della presidente Mariella Marongiu.