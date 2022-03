Grande Cuore del Lions Club Bordighera Capo Nero Host subito attivati a favore della popolazione Ucrania e delle famiglie bisognose del nostro territorio

Il Lions Club Bordighera "Capo Nero Host", nel moto che lo contraddistingue "WE SERVE", si è subito attivato in aiuto al popolo Ucraino fortemente colpito da questa situazione terribile di guerra ed ha donato medicinali, prodotti da medicazione e di prima necessità che sono stati immediatamente inviati in Ucrania.

Nella giornata odierna, inoltre, il club ha effettuato una raccolta alimentare presso il supermercato Conad City di Bordighera in via S. Antonio nr. 20. Dove sono stati raccolti alimenti e prodotti di prima utilita', che sono stati consegnati alla parrocchia di Terra Santa per destinarli alla mensa delle persone bisognose.

Il Presidente del Club Marco Zagni, molto soddisfatto dei risultati ottenuti, ringrazia tutti i soci del Club per la loro disponibilità e soprattutto tutte quelle persone generose che anche in un momento cosi critico e particolare hanno senza indugi contribuito alla riuscita di queste iniziative benevole. I ringraziamenti del Presidente vanno inoltre al Direttore del supermercato ed a tutto il personale, per la cordiale disponibilità nell'offrire un posto all'interno del negozio che ha permesso lo svolgimento di questa iniziativa.