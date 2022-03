Domani a Ventimiglia nasce 'Odessa Bistrot', ristorante pop-up non profit a sostegno del popolo ucraino

Il mondo dell'alta cucina apre il cuore a chi sta soffrendo l'orrore della guerra. Domani pomeriggio alle 19 apre i battenti 'Odessa Bistrot', ristorante pop-up no profit ospitato tra le mura del prestigioso 'Marco Polo' in via Cavallotti, 2. Possibile anche l’asporto.

Grazie anche alla partecipazione di una cuoca ucraina, sarà proposto un menu interamente realizzato con piatti tipici della tradizione. A mezzanotte 'Odessa Bistrot' cesserà di esistere e il suo ricavo si trasformerà in scorte alimentari per l'Ucraina.

Ecco il menu:

Deruny - Frittelle di patate | 10 euro

Varenyky - Ravioli mezzelune ripiene di carne | 10 euro

Holubcy- Involtini di cavolo | 10 euro

Hibivka - Zuppa di funghi | 10 euro

Sochniki - Dolcetti di ricotta | 5 euro



Il numero per riservare un tavolo è: 0184 352678.

Un popolo lo si può conoscere attraverso la sua cucina ed in questo caso anche sostenere durante il tragico momento che sta vivendo.