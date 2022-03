A Sanremo la prima uscita ligure di ‘ATE’, a villa Ormond anche l’ex ministro Ronchi: “Ecco come possiamo tagliare la dipendenza dal gas russo” (Video)

Parte da Sanremo il percorso ligure di ‘Alleanza per la Transizione Ecologica’, il nuovo soggetto politico pronto a raccogliere l’eredità dei Verdi nel segno del risparmio energetico, di un futuro più ‘green’ e dell’innovazione.

Questa mattina a villa Ormond si sono riuniti rappresentanti e sostenitori locali del movimento, tra i quali alcuni degli attivisti che negli anni si sono sempre spesi per la causa ambientale in zona. La rappresentante ponentina è Lucia Artusi, attuale assessore all’Igiene Urbana del Comune di Sanremo.

All’incontro, oltre al coordinatore nazionale Danilo Bonato, ha preso parte anche Edoardo Ronchi, ex Ministro dell’Ambiente nei governi Prodi I, D’Alema I e II dal 17 maggio 1996 al 26 aprile 2000.

Inevitabili e dovuti i riferimenti al momento epocale che l’Europa sta vivendo sul piano dell’approvvigionamento energetico nella ricerca di un’indipendenza dalla Russia che, di fatto, rappresenterebbe una svolta epocale per l’intero sistema nazionale e internazionale. E, stando alle parole dell’ex Ministro, la ricetta c’è.

Le interviste