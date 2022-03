Sanremo: tornano i Mercati Antiquari in Piazza San Siro, Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafior

Tornano quest'anno, dopo la pausa causata dal Covid 19, i Mercati Antiquari a Sanremo: il secondo e quarto sabato di ogni mese ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro, nella splendida cornice dell'antico borgo, e la seconda domenica il tradizionale Mercato Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori.

Appuntamenti imperdibili per gli appassionati e attrattive per i numerosi turisti in visita alla città dei fiori, i Mercati Antiquari sono ambita meta degli espositori provenienti da tutta la Liguria, dal Piemonte e dalla vicina Francia, i quali presentano una selezionata raccolta di mobili d’epoca, porcellane e cristalli, quadri d’autore, tappeti prestigiosi, bronzi, e una piccola ma preziosa raccolta dedicata all’oriente, costituita da giade, avori, vasi e sculture. Troveranno inoltre spazio oggetti curiosi e le classiche “cose della nonna”, ancora amate da un vasto pubblico, ed anche ogni genere da collezione, libri, stampe, militaria, ed oggetti di modernariato, secondo la moda degli ultimi tempi, che predilige il vintage caratteristico e ormai introvabile dei nostri anni ’70.