Sanremo: domani al liceo 'Cassini' la conferenza “I graffiti pompeiani” con il prof. Biagio Santorelli

Domani alle 15 si terrà, nella prestigiosa sede di Villa Magnolie al Liceo 'Cassini', un nuovo incontro all’interno della rassegna 'Le Giornate del classico'. Protagonista indiscusso sarà il prof. Biagio Santorelli, docente presso l’Università di Genova, dipartimento di latinistica, esperto cultore di Giovenale, di cui ha curato diverse e raffinate edizioni commentate.



Argomento della conferenza: “I graffiti pompeiani”, che si inserisce in un rinnovato interesse degli studi archeologici, filologici e linguistici verso gli straordinari reperti scritti di Pompei, espressione autentica della cultura popolare in un latino parlato di cui abbiamo pochi e preziosi attestati, che costituiscono materia di interesse non solo per gli specialisti del settore, ma anche rivelano formidabili potenzialità didattiche nel percorso liceale di studio della cultura classica, vista da un prospettiva storico-linguistica-culturale assolutamente nuova e diversa rispetto ai testi letterari tramandati dalla classicità.

Il Liceo 'Cassini', polo per la formazione delle materie classiche, grazie all’attento impegno del Gruppo di Discipline Classiche e alla forte volontà di innovazione che contraddistingue il dirigente scolastico Claudio Valleggi, conferma la costante ricerca di conservare da un lato i cardini culturali della civiltà antica, con attenzione, dall’altro lato, a far evolvere la didattica verso nuovi orizzonti di conoscenza del mondo classico, nella prospettiva di modernizzare l’insegnamento e la trasmissione della civiltà greco-romana. In fondo dai graffiti pompeiani ai graffiti urbani di oggi, è solo un breve spazio di tempo.