Salviamo le api seminando fiori melliferi

Le api, insieme ad altri insetti, sono maltrattati dall'uso di prodotti fitosanitari, dai cambiamenti climatici, dalla distruzione del loro habitat, dalla scarsità delle loro risorse alimentari... L'80% degli insetti è scomparso da 30 anni in Europa anche se il 75% del nostro cibo dipende dagli impollinatori (comprese le api). Noi cittadini, cosa possiamo fare per salvaguardare le api? Come, individualmente poter contribuire alla tutela della biodiversità? Invitando le api a banchettare nel nostro giardino o sul nostro balcone, seminando fiori melliferi! I fiori melliferi sono quelli il cui nettare viene utilizzato per produrre il miele. La parola mellifero deriva dal latino “mellis” (miele) e “ferre” (portare). Il nettare e il polline di questi fiori sono una fonte di proteine per le api e altri insetti impollinatori. Consente loro di soddisfare le esigenze alimentari. Da un lato, il polline viene utilizzato per allevare le larve. Il nettare è invece la base del cibo per gli insetti adulti (eventualmente trasformato in miele). La frase, o motto, “Seminiamo fiori per salvare le api”, riassume perfettamente il progetto “Salva le api”, incentrato sui preziosi insetti impollinatori e sulla loro salvaguardia. Questo progetto è nato in Piemonte e più precisamente in provincia di Cuneo. Ideato dai due fondatori Alessandro Bazzano e Alessandro Viglione, si prefigge di salvaguardare non solo le api ma anche le nostre generazioni future. Infatti, se un giorno le api dovessero scomparire dalla Terra, i danni sarebbero devastanti e irreparabili con un drastico calo della produzione complessiva di cibo, provocando seri danni alla sopravvivenza stessa di moltissime specie animali e dell’uomo. Le cause della scomparsa delle api sono numerose, ma una di queste è la scarsità delle loro risorse alimentari. Per sostenerle, piantiamo un'ampia varietà di fiori melliferi nei nostri giardini e sui nostri balconi e terrazze, così porteremo loro polline e nettare in quantità durante tutto l'anno, migliorando così la loro sopravvivenza. Proteggendo le api, conserviamo anche il resto degli impollinatori. Ma ovviamente non basta... Allo stesso tempo, dobbiamo impegnarci per smettere di usare pesticidi e pensare alla rinaturalizzazione degli spazi, contro l’avanzata dell’inquinamento, tutte misure fondamentali per fare in modo che le api non scompaiano. In questa battaglia, la posta in gioco umana, ambientale ed economica è enorme.

Per saperne di più sul progetto “Salva le api” vi invitiamo a visitare la pagina "Salva le Api - Magazine apicoltura", un magazine di apicoltura amatoriale e non solo. Qui potrete andare alla scoperta dei benefici del miele e del polline, dell'Apiterapia, di come diventare apicoltori e molto altro ancora. Per dare il vostro contributo a questo progetto, potete anche registrarvi sul sito web salvaleapi.org, oppure acquistando uno o più vasetti di miele tra le tipologie proposte direttamente sull'e-commerce del sito "Salva le Api – Shop". In questo modo potrete devolvere parte dell’importo al progetto e per ogni vasetto acquistato riceverete i semi dei fiori melliferi da piantare nei vasi di casa per ornare finestre, balconi e giardini.