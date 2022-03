Taggia: scontro auto-moto sulla superstrada, uomo in codice rosso al 'Santa Corona'

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla superstrada per Taggia. Un uomo di 45 anni è rimasto seriamente ferito nello schianto tra la propria moto e un'auto all'altezza del distributore: ha riportato un trauma cranico e la frattura scomposta di un braccio.

La centrale del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Verde, l'automedica e l'elicottero 'Grifo' per l'immediato trasferimento all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure dove l'uomo è arrivato in codice rosso di massima gravità.

Gli agenti della Polizia Locale hanno disposto la chiusura della strada durante le operazioni di soccorso.