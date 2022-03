Intervento della Polizia Locale questo pomeriggio sulla pista ciclabile in via Nino Bixio per mettere in sicurezza l'area del cantiere per gli scavi archeologici.

La recinzione è crollata e si è abbattuta dal lato della pista ciclopedonale. Per fortuna in quel momento non stavano transitando pedoni o ciclisti.

Gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a contattare un responsabile della ditta incaricata che si è subito attivata per il ripristino della recinzione.