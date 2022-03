Pigna: inaugurata oggi una Panchina Rossa contro la violenza sulle donne (foto)

Oggi a Pigna è stata inaugurata una Panchina Rossa contro la violenza sulle donne.

“Un pensiero ed uno spazio per chi è vittima di violenza di genere – spiega il sindaco Roberto Trutalli -, un angolo di riflessione per tutti noi. Un grazie a tutti in particolare agli operai comunali Massimo Giglio e Marco Bosoni, a Mario Siboldi, a Claudia Ughetto e Deborah Casanova a chi con il proprio cuore ha reso possibile questo ‘spazio del ricordo delle donne violate e uccise’. Alle associazioni Zonta club e Penelope e alle Forze dell’Ordine sempre attente e presenti sul nostro territorio. Grazie a tutti dall’Amministrazione di Pigna”.