Sanremo dice 'no' alla guerra e si colora con la bandiera ucraina sul forte di Santa Tecla

Sanremo urla forte il suo 'no' alla guerra e si schiera con il popolo ucraino.

Da questa sera la facciata del forte di Santa Tecla è illuminato con i colori della bandiera giallo-blu e con il testo dell'Articolo11 della Costituzione: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Un messaggio chiaro nella città che, da sempre, ha stretto un forte legame con la Russia e che ad oggi ne ospita ancora una nutrita comunità. Ma l'orrore del conflitto e il ripudio della guerra vanno ben al di là della secolare tradizione. Sanremo è dalla parte di chi sta subendo l'invasione.