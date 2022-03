Partenza bagnata per la Due Valli ad Arma di Taggia: la nuova prova in notturna stupisce e diverte grazie alla pioggia - Fotogallery

Ieri sera, ad Arma di Taggia, la pioggia battente ha reso ancora più interessante la sfida della prova in notturna sulla sabbia per la 76ª Due Valli, prima prova per il ‘Campionato Italiano Enduro - Assoluti d'Italia’, I 240 piloti in gara quest'anno, 30 di questi già in corsa anche nel mondiale, non hanno avuto problemi a confrontarsi con il terreno sporco e insidioso offerto dal lungo litorale armese.

La prova in notturna è stata il prologo della Due Valli, nonché una sfida e la principale novità di quest'anno. Gli atleti in gara si sono cimentati su una prova a tempo, fatta di curve e salti, lungo il percorso allestito sulle spiagge, da un capo all'altro della cittadina costiera. Non di giorno ma con la sola luce delle proprie moto e di alcuni riflettori sparsi qua e là. La pioggia che ha iniziato a scendere dal pomeriggio ha rappresentato solo un elemento in più che ha reso la corsa più interessante e suggestiva.

All'arrivo in darsena erano presenti gli organizzatori del Motoclub di Sanremo e per l'occasione anche l'assessore regionale Gianni Berrino e il consigliere comunale di Taggia con delega allo sport, Raffaello Bastiani. I team che in questi giorni si sono posizionati nel paddock allestito a ridosso della Darsena hanno dimostrato di apprezzare non solo la logistica ma anche lo scenario offerto da questo tradizionale appuntamento dedicato a tuti gli appassionati del mondo dei motori.

La Due Valli è unica proprio per questo: con prove a tempo che si snodano tra l'entroterra su Cipressa e le spiagge di Arma di Taggia. È proprio quest'ultima location quella che colpisce di più, quando si vedono le moto da enduro letteralmente mordere e solcare la sabbia, scavandola per attraversarla veloce, tutto a due passi dal mare.