Oltre 50 studenti da tutta la Liguria per le selezioni regionali per le Olimpiadi Nazionali di debate organizzate dal istituto 'Ruffini' di Imperia

Si sono concluse ieri pomeriggio con la disputa della finale tra il liceo 'Colombo' e l’istituto Superiore 'Firpo - Buonarroti' di Genova le selezioni regionali per le Olimpiadi Nazionali di debate organizzate dal istituto 'Ruffini' di Imperia che è scuola capofila regionale per questa avanguardia educativa. Protagonisti delle selezioni svoltesi nelle giornate di giovedì e venerdì, 12 istituti superiori della Liguria, da Imperia a La Spezia, più di 50 studenti, numerosi docenti coach e 18 giudici, proveniente anche da altre regioni.

Si è iniziato giovedì pomeriggio con un dibattito “impromptu” in cui i debaters hanno avuto un’ora per preparare la mozione che recitava: “Questa assemblea ritiene che utilizzare carte di credito per i pagamenti abbia più svantaggi che vantaggi” mentre in seconda battuta hanno dibattuto il topic preparato: “Questa assemblea ritiene che l’unione Europea dovrebbe favorire la nazionalizzazione dei servizi pubblici essenziali”.

È il secondo anno che l'istituto di Imperia si fa carico di organizzare on-line questa manifestazione utilizzando le nuove tecnologie per creare stanze di dibattito, stanze di giudizio per i giudici impegnati e che vede i ragazzi protagonisti interagire solo attraverso gli schermi, eppure ancora una volta le due giornate sono state una grande opportunità e una grande festa per tutti i protagonisti.

“Un grazie sentito agli studenti e agli insegnanti che hanno preso parte alle due giornate e complimenti ai ai vincitori del Firpo Buonarroti che rappresenteranno la nostra Regione alle Olimpiadi. Grande opportunità anche per i secondi arrivati che disputeranno il dibattito a tema storico nell’evento genovese della Storia in Piazza in un torneo interregionale con il Piemonte” dichiarano gli organizzatori.