Sanremo: smarrito il gatto Frederic, l'accorato appello di alcuni amici della proprietaria

“Gatto di campagna giovedì scorso non è tornato a casa, risponde al nome di Frederic o Freddy ha circa 9 mesi, dato il primo calore non ci siamo preoccupati per i primi due giorni ma ora è una settimana e di solito rientra per la cena. È stato perso nelle campagne in zona S.Lorenzo (di Coldirodi), è bianco e nero con una banda di pelo nero sull'occhio destro, occhi gialli e nasino rosa (alleghiamo foto), è molto affettuoso e abituato agli umani. Abbiamo già chiamato le varie cliniche veterinarie senza risultato...vogliamo solo sapere se sta bene.. in caso avesse trovato un'altra casa. Chiunque avesse informazioni è pregato di contattarci a questo numero 348 5440181. Siamo in ansia e gli vogliamo davvero bene. Grazie di cuore per l'attenzione Christian & Debora”.