Pallacanestro: Vittoria sudata del BkI Compass SpA contro Basket Pegli 60-76

Basket Pegli 60 - BkI Compass SpA 76



Vittoria sudata quella che il BKi raccoglie sul parquet di Pegli. Dopo un ottima partenza che sigla l’8-0 Imperia, Pegli non demorde e torna sotto nel punteggio con il primo quarto che si chiude sul 21 pari. Nel secondo quarto la partita resta in equilibrio con i ponentini davanti, ma con i genovesi che restano a ruota senza mollare 39-35 all’intervallo per BKi.



Negli ultimi 2 quarti Imperia inizia ad esser più precisa nelle esecuzioni e stacca Pegli in maniera un po’ più significativa fino al 76-60 finale.

“È stata una delle partite più complicate fino ad ora dove ci siamo trovati davanti un avversario estremamente inteso. La carica agonistica dei pegliesi è stata un’ostacolo che abbiamo superato con altrettanta voglia di vincere. Sapevamo fosse una partita difficile e la abbiamo affrontata soprattutto con un secondo tempo difensivo decisamente migliore del primo e per questo aspetto vanno fatti i complimenti ai ragazzi. Ci attende un doppio derby difficilissimo contro Ospedaletti che alla luce dei nuovi rinforzi si mostra come squadra di primissimo livello in questo campionato. Dovremo presentarci con ancora più determinazione per spuntarla e migliorando i nostri errori sono certo che possiamo fare ancora di più di quanto visto ad oggi per poter offrire una prestazione in linea con le nostre ambizioni".



Tabellini BKI: Lamce 3, Berselli 5, Mancuso 10, Moraglia 22, Carlucci 22, Lo Mastro 2, Valdez Perez, Damonte 3, Viale 3, Fossati A. 6. Coach: Pionetti



Tabellini Pegli: Moggio G., Moggio D. 25, Bochicchio 4, Conforti 17, Benignetti 2, Khelifi 8, De Michele 2, Vagnati 1, Cruciani 1, Allemani. Coach: Crocco