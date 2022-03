San Bartolomeo al Mare: stop alla raccolta per i profughi ucraini. Il convoglio parte domenica

Partirà domenica alle 10 da San Bartolomeo al Mare il convoglio di una decina di pulmini allestito dai volontari che hanno risposto all'appello del dott. Antonello Martini, consigliere comunale di San Bartolomeo al Mare coniugato con una signora originaria di quella nazione martoriata. Il convoglio sarà anche scortato da alcune ambulanze, della Croce Bianca di Andora, della Croce Rossa di Diano Marina, della Croce Rossa di Pontedassio.



Nel frattempo, i volontari hanno dovuto stoppare il ritiro dei beni e materiali, non essendo più in grado di stoccare alcunché: "Il deposito è saturo, non riusciamo più a muoverci".



La raccolta a beneficio dei profughi ucraini rifugiati a Chernitvzi è stata supportata e aiutata anche dalla Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare, che ha messo a disposizione le proprie strutture, con la preziosa collaborazione della locale squadra della Protezione Civile.



Per informazioni dott. Antonello Martini +39 348 702 8900.