Vallecrosia: donna investita da un'auto in via Aprosio, mobilitazione di soccorsi

Una donna è stata investita da un'auto nel primo pomeriggio in via Aprosio a Vallecrosia. Sul posto è intervenuta l'automedica insieme al personale della croce Azzurra. Le condizioni della persona ferita pare siano gravi. E' stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia Locale.