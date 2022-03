Sanremo: 23enne della zona arrestato con quattro chili di hashish in casa

Un 23enne della zona è stato arrestato la notte scorsa dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo. L'operazione ha portato al rinvenimento di quattro chili di hashish confezionati in altrettanti panetti.

Questa mattina il giovane (incensurato) è comparso in tribunale a Imperia, difeso dall'avvocato Alessandro Gallese, per la convalida del fermo e il conseguente obbligo di firma disposto dal giudice Marta Bossi con successivo rinvio a marzo per la definizione del procedimento.