Imperia: rissa tra ragazzi in largo Nannollo Piana, intervengono le forze dell'ordine

In serata rissa tra giovani in largo Piana Nannollo a Imperia. Sul posto sono intervenute le pattuglie di Polizia e Carabinieri, oltre a un'ambulanza della Croce d'Oro. Il bilancio è di un ferito con la rottura del naso, mentre gli altri hanno riportato lievi contusioni. Secondo i primi accertamenti, i ragazzi sono passati dalle parole ai fatti per futili motivi su cui stanno indagando le forze dell'ordine.