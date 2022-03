Da domani al via le Targhe Tenco 2022. A partire dal 1° giugno inizieranno le votazioni

Prenderà il via domani, sabato 5 marzo , l’edizione 2022 delle Targhe Tenco, l'iniziativa nata nel 1984 e mirata a offrire un riconoscimento alle migliori produzioni discografiche italiane sul terreno della canzone d'autore.

Il regolamento per partecipare alle Targhe Tenco 2022 è visibile e consultabile, come sempre, al sito www.clubtenco.it, all’interno della sezione “Targhe Tenco”.

Le Targhe Tenco sono sei: Migliore album, Miglior canzone, Album in dialetto, Opera prima, Album di interprete e Album a progetto realizzato con l'intervento di più artisti il cui premio andrà al produttore dell’album.

Per tutte le categorie devono essere presi in considerazione solo dischi pubblicati tra il 1° giugno 2021 e il 31 maggio 2022.

La giuria, formata da oltre 300 critici, giornalisti ed esperti musicali, nominati dal Club Tenco, potrà esprimere le proprie scelte in due turni - tre titoli nel primo, uno solo nel ballottaggio - a partire dal 1° Giugno 2022 e l'annuncio dei vincitori sarà diffuso entro il mese di Luglio 2022.

Come da ormai qualche anno, sarà anche a disposizione una piattaforma completamente informatizzata e collegata al sito del Club Tenco: un ulteriore mezzo realizzato per consentire ad artisti e produttori di proporre in autonomia le proprie candidature .

La giuria stessa potrà accedere alla piattaforma, in un'area dedicata e ascoltare i brani caricati ma sarà comunque libera di votare tutti i dischi validi a norma di Regolamento (non solo quelli proposti tramite autocandidature) e, quindi, anche quelli extra piattaforma .

La piattaforma adottata dal Club Tenco è stata studiata soprattutto per agevolare la partecipazione all'iniziativa da parte di produzioni indipendenti che non dispongono di sostegno promozionale che consenta larga diffusione delle loro produzioni. Sul sito stesso - come sempre - saranno visibili sia il Regolamento sia i nomi dei giurati chiamati a votare.

Anche per le autocandidature la chiusura è prevista, ovviamente, per il 31 maggio 2022.

I vincitori delle Targhe Tenco 2022 parteciperanno alla prossima edizione della Rassegna della Canzone d'Autore (Premio Tenco), organizzata dal Club Tenco.

Ricordiamo qui i vincitori della scorsa edizione: Miglior album Cinema Samuele di Samuele Bersani; Miglior album Interprete Planetario interpretato da Peppe Voltarelli; Miglior canzone Voce, targa vinta dagli autori Enrico Botta, Francesca Calearo (Madame), Dario Faini che hanno scritto il brano cantato da Madame; Miglior Opera prima Madame di Madame; Targa Album in dialetto Manzamà dei Fratelli Mancuso; la Targa album a Progetto è stata vinta dal produttore Carlo Mercadante per Ad esempio a noi piace Rino.