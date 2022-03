Martedì 8 marzo (dalle 8.30) inizieranno i lavori di scavo per la posa della fibra ottica in via Zeffiro Massa e via Borea. Pertanto, in alcuni tratti il transito veicolare sarà regolato a senso unico alternato. Saranno presenti anche divieti di sosta in corrispondenza di alcuni parcheggi.

L’ordinanza QUI