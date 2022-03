Target con Ilaria Salerno |

Target: Arredamenti Fogliarini, le firme più prestigiose e le tecnologie più innovative

L’azienda da oltre novant'anni dona una connotazione unica ed inimitabile ad ogni spazio arredato.

Piero Fogliarini ed Ilaria Salerno

Il nome Fogliarini sintetizza una lunga storia di ricerca stilistica ed eccellenza artigianale. Nel 1931 Filippo Fogliarini, all’epoca un noto falegname, inaugurò il primo laboratorio a Perinaldo. Successivamente nel 1980 è stato aperto lo showroom di Sanremo in Via Roma 172, gestito con passione e professionalità dal presidente Piero Fogliarini e dal suo staff. Se nel corso degli anni Arredamenti Fogliarini è diventata una realtà rinomata e conosciuta è grazie a una puntuale e lungimirante gestione legata ai valori familiari della dedizione e della costanza. Gli showroom dell’azienda sono la concretizzazione della visione imprenditoriale e artistica dei titolari: gli spazi abbracciano i molteplici linguaggi del design alla ricerca di una nuova forza espressiva capace di modificare i canoni e rovesciare gli schemi. Arredamenti Fogliarini accompagna i clienti, passo dopo passo, con un servizio completo aiutandoli non solo nella scelta ma anche nella definizione dello spazio ideale, dalla fase progettuale alla definizione delle proposte di arredo, dalla scelta delle finiture e dei materiali fino alla direzione del cantiere. L’azienda rimane sempre aggiornata sulle nuove tendenze per offrire ai clienti un’ampia gamma di scelta per comporre e personalizzare il proprio arredo. Grazie alla collaborazione con i più significativi marchi dell’home decor made in Italy, le proposte di arredamento sono progetti vivi e dinamici: allestimenti originali ed esclusivi attraverso cui giocare con effetti e riflessi di luce oppure esaltare la grazia di un quadro o la pregevolezza di un tessuto. Inoltre ogni fase di trasporto o montaggio viene coperta da una polizza assicurativa per tutelare i clienti in caso di imprevisti o difetti.

Ilaria Salerno

