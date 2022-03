Serie D, Sanremese con numeri da big e Novara stanco: il campionato è riaperto. All-in sullo scontro diretto del 27 marzo

“Abbiamo svoltato quando abbiamo smesso di pensare al Novara” aveva detto Andreoletti nell’immediato post-vittoria contro il Gozzano, ma sicuramente adesso il pensiero alla capolista (ed a qualcosa in più) è tornato più vivo che mai.

Il Novara non ha sfruttato il bonus del recupero pareggiando 1-1 a Tortona: non è bastato il solito Dardan Vuthaj e quindi il vantaggio reale sui biancoazzurri adesso è di soli 4 punti.

Mentre la squadra di Marchionni, piuttosto stanca come affermato dal tecnico, faticava con 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite, Anastasia e compagni cavalcavano con sei vittorie di fila (sette inframezzate da un pari nelle ultime otto) assottigliando lo svantaggio. Il sogno promozione – obiettivo dichiarato della Sanremese – non appare lontano.

Sarà cruciale il calendario che opporrà le due squadre il prossimo 27 marzo al ‘Piola’, dopo la bella vittoria all’andata dei biancoazzurri. La Sanremese dovrà ancora affrontare in casa il Varese, terzo in classifica, entrambe invece dovranno disputare i rispettivi derby lontano dalle mura amiche: Imperia-Sanremese è in programma il prossimo 14 aprile mentre il Novara farà visita al Gozzano il primo maggio. I giochi sono apertissimi.

Intanto domenica al ‘Riboli’ di Lavagna, la banda di Andreoletti dovrà proseguire il proprio filotto di vittorie e di imbattibilità (arrivata a 310 minuti), pur senza gli squalificati Nossa e Larotonda. Ma ora il pensiero al Novara non è più un incubo.