Pallapugno, Imperiese: parola al DT Mariano Papone:" C'è voglia di tornare a vedere belle partite. Allestita una squadra competitiva; Raviola? E' un top-player"

La stagione 2022 sta per entrare nel vivo e ne abbiamo parlato con il Direttore Tecnico della Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Mariano Papone :” Siamo in avvicinamento al campionato: ci stiamo allenando molto bene sia per quanto riguarda la preparazione atletica che quella tecnica sul campo. E’ una squadra competitiva e sono molto contento di quello che stiamo creando” ha affermato.

“Tutti hanno creduto in questo progetto fin da subito e ci sono ottime prospettive. Sarà un po’ la stagione della rinascita date le vicissitudini legate al Covid degli ultimi anni. Per arrivare al meglio all’appuntamento del 9 aprile, con la prima giornata di campionato, sono in programma una serie di amichevoli e tornei delle quali la prima avverrà sabato 5 marzo, a Dolcedo, contro la Subalcuneo di Daziano-Corino.”

Papone poi si focalizza sul campionato:” Si è andati sul classico e si è scelta la ‘formula Bresciano’: a mio modo di vedere la più giusta per il nostro sport. Quindi il primo obiettivo sarà quello di entrare nelle 5 dei playoff e poi giocarci una seconda fase ad alto livello contro le formazioni piemontesi. E ritengo le squadre di Vacchetto e Compagno le più attrezzate per arrivare fino in fondo.”

Il Direttore Tecnico comunque ha ottime sensazioni :” Noi ce la metteremo tutta. Abbiamo costruito una squadra buona in tutti i reparti e che può raggiungere i playoff, da disputare ad alto livello. Abbiamo le carte in regola per farlo e dimostrarlo sul campo. Ripeto: sono davvero contento dell’organico che è stato costruito e di come i ragazzi si stiano allenando con voglia e passione. Spero che raccoglieremo i frutti di questa preparazione. “ Le chiavi della squadra sono state affidate a Federico Raviola:” E’ sicuramente un top player. Ha accettato di venire in Liguria dal Piemonte, credendo subito nel progetto. Non era una scelta facile ma, fin da subito, ha mostrato tanta voglia.”

Chiusura sui tifosi della Imperiese:” Spero arrivino in tanti. Dopo due anni di difficoltà per il pallone elastico dovute al Covid, come tutte le cose della vita, spero ci sia voglia di tornare allo sferisterio e vedere belle partita. Abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi, qua a Dolcedo, per andare più avanti possibile.”

Sabato 5 marzo, alle ore 13, presso lo sferisterio di Dolcedo si terrà l’amichevole contro SubalCuneo (Daziano-Corino).