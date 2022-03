La Pubblica Assistenza ‘Ospedaletti Emergenza’ fa sapere che è in corso una raccolta di beni e farmaci a sostegno dell’Ucraina presso il centro di raccolta in via Matteotti 116.

Chi vuol contribuire potrà recapitare presso il centro beni di prima necessità (alimentari di lunga conservazione, igiene personale, latte, pannolini, omogeneizzati, coperte), e farmaci (antistaminici, antinfiammatori, antidolorifici, antipiretici, ghiaccio istantaneo, cerotti, bende, garze, acqua ossigenata).