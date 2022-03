Trasporti, Lega: "Bene raddoppio ferroviario Ponente ligure, grazie Rixi"

“Grazie alla determinazione della Lega, sono stati approvati all’interno del Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci due interventi fondamentali per la nostra Liguria ed il Paese: il completamento della linea Finale Ligure-Andora e la realizzazione della galleria di valico della ferrovia Pontremolese. Un raddoppio ferroviario per il Ponente ligure che è il risultato di un grande lavoro di Edoardo Rixi, relatore del provvedimento, e che rappresenta un’opportunità per le nostre aziende. Siamo orgogliosi di questo esito positivo ottenuto grazie alla presenza della Lega al governo, sul quale certamente non avremmo potuto incidere restando all’opposizione”.



Lo affermano in una nota i senatori liguri della Lega: Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone.