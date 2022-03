Ventimiglia punta sul turismo outdoor: a luglio gara podistica in montagna che arriverà a Limone Piemonte

Il Comune di Ventimiglia ha aderito all’organizzazione dell’evento sportivo ‘Cro wild trail’, previsto il 2 e 3 luglio prossimo, manifestazione inserita nel calendario Coni come evento di interesse nazionale. Fa parte del prestigioso circuito internazionale ‘Run the World’ e del calendario ‘International Trail Running Association’.

L'evento consiste in una gara podistica di corsa in montagna riservata ad atleti italiani e stranieri, su un percorso di totali 110 Km prevede il coinvolgimento di due Regioni turisticamente rilevanti a livello internazionale e da sempre legate dal punto di vista storico da importanti collegamenti dalle Alpi al Mare, con un non meno importante passaggio in territorio francese.

Il ‘Cro Trail’ unisce due centri capolinea (Limone Piemonte e Ventimiglia) interconnessi da una importante tratta ferroviaria tra le più caratteristiche e spettacolari d’Europa, la ‘Ferrovia delle Meraviglie’.

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia, anche con l’appuntamento di luglio vuole individuare e sviluppare pratiche sportive in grado di collegare lo sviluppo dell’offerta sportiva a quella turistico-ambientale, con la creazione di percorsi (escursionistici, ciclabili, di fitness) che si adattino alle esigenze di maggiori fasce di popolazione, è un obiettivo di questa Amministrazione comunale.

“Vogliamo assicurare la possibilità e l’opportunità – evidenzia il Comune - di praticare sport ed attività fisica nel tempo libero valorizzando parchi, sentieri, spiagge e tutto l'ambiente naturale in generale, anche mediante l’organizzazione di eventi da svolgersi in un'ampia varietà di contesti, in ambienti diversi, legati al turismo sportivo”.