Taggia: tutto pronto per la Due Valli, Bastiani "Domani prova in notturna, sport e turismo binomio vincente anche destagionalizzati" (Foto e video)

Taggia si prepara a vivere un weekend all'insegna dello sport con il ritorno della "Due Valli". Si tratta della 76ª edizione dell'atteso appuntamento motociclistico, nonché prima delle sei prove valide per il ‘Campionato Italiano Enduro - Assoluti d'Italia’, in programma da domani, venerdì 4 marzo e fino a domenica 6 marzo. Ben 240 i piloti in gara quest'anno.

In queste ore, il Moto Club Sanremo, sta ultimando i preparativi sul lungomare di Arma di Taggia. La location è proprio una caratteristica unica di questo appuntamento dedicato all'enduro ma quest'anno ci sarà anche una novità.

"È proprio così - conferma Raffaello Bastiani, consigliere comunale di Taggia con delega allo sport - Ricordo che le gare si snodano tra le colline del nostro entroterra e le spiagge ed è proprio quest'ultima la location più particolare che porterà i campioni in gara a due passi dal nostro mare. Poi, la novità di quest'anno: ci sarà una prova speciale in notturna sulla sabbia delle nostre amate spiagge, dalle 17 fino alle 21, di venerdì. È la prima volta che viene fatta qui da noi e sarà elemento di richiamo per gli appassionati e penso di non essere smentito dicendo che sarà spettacolare".

Per l’occasione le verifiche tecniche di domani, verranno anticipate al mattino per i partecipanti alla Coppa Italia e nel primo pomeriggio per gli Assoluti. Questo 'prologo' in notturna è una novità che finora non era mai stata proposta in una manifestazione nazionale ma solo per il Mondiale e avrà valore come prova speciale per la somma dei tempi della gara, a garanzia di inizio immediato della lotta per la classifica, con i migliori piloti in lizza per l'Assoluto.

La prova in notturna sarà un evento nell'evento. La partenza sarà dal passaggio pubblico alle spiagge, il corridoio tra gli stabilimenti Piccolo Lido e Gabbiano, da lì i motociclisti avranno a disposizione un percorso illuminato dai riflettori e dai fari delle moto, tra curve e salti da affrontare, lungo tutte le spiagge del litorale armese, fino al traguardo in Darsena. Nello spazio antistante il porticciolo turistico di Arma di Taggia, sarà installato un maxi schermo dove saranno trasmesse le immagini della prova con la telecronaca. La premiazione è prevista per domenica pomeriggio nel paddock in Darsena.

Importante lo spiegamento di forze che vedremo sul percorso "Ci saranno ben 135 steward, circa uno ogni 15 - 20 metri, incaricati di controllare il percorso e sistemare i paletti che potrebbero eventualmente cadere al passaggio dei gareggianti. Ricordiamo che il programma prevede venerdì parco gara chiuso, mentre sabato e domenica prove speciali dove il pubblico dovrà avvicinarsi. - sottolinea Bastiani - Purtroppo, per un weekend dovremo chiedere ai nostri amici amanti del kite e del surf di non venire sul nostro litorale che rimane uno dei punti più amati in tutta la Liguria. Ogni weekend con il vento le nostre spiagge ospitano gli appassionati di questi sport acquatici provenienti da Francia, Lombardia e Piemonte ma la 'Due Valli' per i prossimi giorni rende necessario chiudere il percorso di gara. Ovvio che l'invito è solo rinviato a tutti gli altri giorni, le nostre spiagge sono pronte e li aspettano".