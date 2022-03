Intervento questa sera, poco prima delle 22, in via Galilei a Sanremo da parte dei vigili del fuoco. Un corto circuito, partito da una stampante per computer, ha generato un piccolo incendio all'interno di un appartamento.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia e i militi della Croce Rossa.

Fortunatamente i danni sono contenuti e non si registrano nè feriti nè intossicati.