Bordighera punta sulle fiere per promuovere il turismo: 8 appuntamenti nell'arco dell'anno

Definito il calendario delle fiere del settore turismo cui parteciperà la Città di Bordighera: 8 appuntamenti per promuovere il territorio quale destinazione d’eccellenza, sostenendone la crescita.

L’agenda comprende:

Itinerando - Padova (inizialmente prevista a gennaio, rimandata a data da definire a causa dell’emergenza Covid);

Salon du Randonneur - Lione (25/27 marzo);

Discover Italy - Sestri Levante (7/8 aprile);

Bit - Milano (10/12 aprile);

Roc d’Azur - Frejus (7/10 ottobre);

TTG - Rimini (12/14 ottobre);

BITESP - Venezia (23/25 novembre);

ITBM - Barcellona (29 novembre/1° dicembre)

“Continuiamo ad investire sulle fiere, quest’anno con alcune novità. Saremo al Salon du Randonneur di Lione e al Roc d’Azur di Frejus, manifestazioni specializzate in cui presenteremo l’offerta di attività outdoor ed in particolare i percorsi per biking ed hiking ad un pubblico mirato di professionisti ed appassionati. Altro nuovo appuntamento sarà l’ITBM di Barcellona, con cui confermeremo la nostra presenza ai grandi eventi sulla scena europea – insieme a Bit e TTG. Torneremo poi a Discover Italy e al BITESP, che in passato ci hanno visto partecipare con soddisfazione.” commenta il Vicesindaco Mauro Bozzarelli. “Una agenda ben articolata, che è stata fissata facendo tesoro dell’esperienza maturata negli anni scorsi e che è parte fondamentale del percorso di sviluppo turistico che abbiamo intrapreso all’inizio del nostro mandato e mai abbandonato, nemmeno nei momenti più difficili dell’emergenza sanitaria”.

“Il mio ringraziamento” continua il Vicesindaco “ai componenti del Tavolo del Turismo, per la collaborazione che si rinnova ad ogni incontro, ed all’Agenzia InLiguria, per il supporto con cui ci affianca in queste importanti occasioni.”

L’investimento, finanziato con i proventi della tassa di soggiorno, ammonta a 40.000 euro complessivi.