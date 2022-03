Pallavolo: fine settimana ancora pieno di impegni per le formazioni giovanili della Mazzucchelli

Come la settimana precedente, anche questa appena conclusa è stata ricca di impegni per la società matuziana. Nel weekend infatti, diverse squadre della scuola di pallavolo Mazzucchelli sono scese in campo.

Sabato le giovani ragazze della Mazzucard U12/F CSI, hanno affrontato l’Albenga Volley. La partita si è conclusa con una vittoria per le giovani atlete Mazzu che hanno vinto per 3-0, il punteggio dei set è il seguente: 25/14, 25/19, 25/15.

Nella stessa giornata la Riviera Mazzucchelli ha ospitato l’Albenga Volley, partita valida per il campionato U14/F FIPAV. La formazione green non è riuscita ad imporsi sulla squadra avversaria che si è invece portata a casa la vittoria per 3/1 con i seguenti parziali: 25/21, 10/25, 17/25, 20/25.

Sempre sabato i ragazzi della Riviera Mazzucchelli maschile hanno dovuto fronteggiare il Volley Team Finale, partita valida per il campionato U15/M FIPAV. Anche qui, purtroppo, I giovani “green” hanno subito una pesante sconfitta per 3-0: 13/25, 16/25, 10/25.

Ad Andora, il Gabbiano Volley ha ospitato le ragazze dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli nella partita valida per la 2° Divisione Femminile (girone A) FIPAV. Sfortunatamente le atlete matuziane ne sono uscite con le ossa rotte, ottenendo una sconfitta per 3-1 (26/24, 25/19, 24/26, 25/21).

Domenica la Mazzucard U12/F CSI ha affrontato l’Imperia Volley, disputando un’altra partita nel giro di 2 giorni, con il risultato di 2-1 per i padroni di casa (25/20, 22/25, 25/23).

Sempre domenica, a Diano Marina, si è svolto un allenamento congiunto di Volley S3 nel quale hanno partecipato i bambini dell’Alassio Volley, Golfo di Diana Volley e della scuola di pallavolo Mazzucchelli. Un’occasione di gioia per divertirsi tutti insieme con la pallavolo e per festeggiare il Carnevale in allegria.