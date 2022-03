Pallamano: la San Camillo Impera vince in Prima Divisione e nel campionato Under 19 francese

Campionato Francese Eccellenza Maschile Prima Divisione

NIZZA BTP-SAN CAMILLO IMPERIA 35-38

SAN CAMILLO IMPERIA: Matteo Cerisara reti 7, Alessandro Cucè 7, Mohamed Lahbyeb, Andrea Lurgio 5, Raul Madara portiere, Daniele Martino 12, Pietro Tambone 7. Allenatore: Franco Spinelli.

Vittoria con il cuore e con la testa per la squadra senior maschile in trasferta a Nizza contro l'As Btp per 38-35. Con il cuore perchè nonostante la rosa ridotta sempre a sette elementi per diversi motivi, perchè purtroppo a turno il tecnico Franco Spinelli non riesce mai ad avere tutta la rosa completa; con la testa perchè chi è presente non si risparmia sul campo, anzi come spesso accade chi è in inferiorità moltiplica le proprie eneregie e da vita a tutta la sua esperienza acquisita sin d'ora. "E' stata una gara molto equilibrata per tutta la sua durata - ci riferisce il tecnico Franco Spinelli - e solo verso la metà della seconda frazione siamo riusciti a fare un break con il quale abbiamo concluso vittoriosi la gara. Un successo ampiamente meritato dai ragazzi presenti perchè non hanno lesinato alcun sforzo per meritarselo".

La squadra senior maschile il prossimo weekend sarà impegnata in casa, al Palasancamillo domenica contro il Cannes.

Campionato under 19 maschile

SAN CAMILLO IMPERIA-MENTONE 28-26

SAN CAMILLO IMPERIA: Mattia Ameglio reti 3, Gabriele Garelli 9, Thomas Gandolfi portiere, Dario Martino 4, Elias Marras 4, Andrea Piras 3, Giacomo Piras, Sodji Akoute 3. Allenatore: Nico Bonsignorio.

Una domenica pomeriggio da dimenticare per la compagine Under 19 Maschile imperiese che esce sconfitta dalla propria palestra per 28-26 contro i pari età del Mentone. Dopo un avvio che lasciava presagire un altro risultato i ‘cugini’ d'oltralpe riescono a recuperare lo svantaggio iniziale per concludere la prima frazione in loro favore per 14-11.

La reazione di Gabriele Garelli, autore nel match di nove reti, e compagni non si fa attendere. Infatti nella ripresa delle ostilità, sostenuti dal folto pubblico presente sugli spalti, raggiungono il pareggio 21-21, per poi purtroppo non avere più la forza necessaria per ribaltare il risultato. "Sono comunque contento della prestazione dei ragazzi - ci riferisce il tecnico Domenico Bonsignorio - hanno giocato una buona gara, solo il risutato ci penalizza, con oggi abbiamo visto quali sono ancora le cose su cosa abbiamo ancora da lavorare".