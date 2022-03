Nuoto, l'imperiese Martina Acquarone (Rari Nantes Imperia) in grande evidenza al Trofeo Aragno: sfiorato un altro tempo per gli Italiani. Il commento dell'allenatore Dreossi

“ Un bel clima finalmente. Mancava fare un trofeo con batterie e finali, accompagnato da musica, un po’ di pubblico e adrenalina ” queste le parole di coach Davide Dreossi per introdurre il 15° Trofeo Città di Aragno che ha visto una grande protagonista in Martina Acquarone. L’ imperiese infatti ha ottenuto l’oro nei 200 Rana stampando anche il PB a 2’37.37. Grande prova anche sui 100 Rana, dove ottiene l’argento, ma stampa il miglior tempo personale a 1’13.7, a soli tre decimi dal crono limite per entrare ai Criteria Italiani. A questi si aggiunge anche un altro PB, sui 50 Rana, a 34.3.

Per la Rari Nantes Imperia, in luce anche Sofia El Baraka che, dopo aver raggiunto le Finali Regionali sui 50 metri ottiene il pass anche sui 100 Rana. Personali anche per Mirko Scaramuccia sui 100 Stile Libero con 57”, oltre ai 25” sui 50 Stile, e per Campi sui 200 Delfino con 2’19, oltre al 1’03 sui 100 Stile Libero.

In grande ripresa Annaluce Marzorati ed Elisa Cifelli, rientrate da poco dal COVID e tornate a nuotare sui loro tempi ritoccando anche il crono. Ottimi segnali di recupero anche da Stefano Marzorati e Benedetta Di Marco.

Al rientro dallo stop forzato anche Martina Rigardo che si è distinata per aver migliorato il suo 100 Stile Libero con 1’07. Così la giovane Rebecca Luongo sui 100 e 200 Stile Libero. Eleonora Mela, bronzo di categoria negli 800 Stile, si è rimessa in gioco anche sui 400 metri per la soddisfazione dell’allenatore.

Proprio coach Dreossi chiude così:” Ora abbiamo due settimane per provare a rifinire il lavoro in vista delle finali regionali. Abbiamo quasi tutti gli atleti in zona podio e quindi incrociamo le dita.”