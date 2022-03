Motociclismo: tutto pronto per Assoluti d'Italia-Coppa Fmi/Coppa Italia di enduro ad Arma di Taggia

Mancano ormai solo due giorni al via della prima di sei prove valide per l'assegnazione del titolo 'Assoluti d'Italia-Coppa Fmi/Coppa Italia' per moto enduro in calendario ad Arma di Taggia da venerdì a domenica.

Le iscrizioni hanno raggiunto il numero chiuso di 240 e l'organizzazione del Moto Club Sanremo si è vista costretta a non accettare le iscrizioni di altri piloti. Di questi 240 iscritti, la metà saranno in gara per la classifica degli Assoluti e l'altra metà per quella della Coppa Italia.

Al via un vero 'parterre de roi' con la conferma della presenza di molti tra i migliori piloti del mondo che gareggiano in team italiani anche se sono di nazionalità europea ed extra-europea, e tra di loro ci sono svedesi, australiani, neozelandesi e molti altri. Questa tre giorni sarà una sorta di prova generale per la tappa del Mondiale 2023 che il Moto Club Sanremo del presidente Danilo Benza organizzerà l'anno prossimo.

La spettacolare partenza di questa prova tricolore scatterà tra due giorni, venerdì, sulla spiaggia di Arma di Taggia poco dopo le 17 con orario definitivo che verrà comunicato al giovedì sera dalla giuria. A partire per primi dovrebbero essere gli iscritti alla Coppa Italia, a seguire chi gareggia per gli Assoluti che daranno gas con la sola luce dei loro fari.

Il sabato e la domenica i partecipanti affronteranno una prova sulla spiaggia, una in linea nei dintorni di Cipressa, ed una prova estrema di grande difficoltà. Il giro completo misura 47 chilometri da ripetersi quattro volte il sabato e tre volte la domenica.

Il controllo orario esterno sarà nel campo sportivo di Cipressa adibito anche per le assistenze, le prove speciali si svolgeranno nella pineta di Cipressa e lungo le alture circostanti.

L'organizzazione sta procedendo spedita con la cura degli ultimi dettagli per garantire una prova inaugurale all'altezza delle aspettative.