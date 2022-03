Calcio, Flavio Bianchi entra e segna il primo gol in Serie B. Il Brescia vince grazie al giovane dianese

Nemmeno 60 secondi, è bastato così poco al dianese Flavio Bianchi per cambiare la partita del Brescia. L’attaccante, entrato a dieci dalla fine, ha siglato il suo primo gol in Serie B con una zampata sotto-porta su assist dell’eterno Rodrigo Palacio. Era l’ 81’e, tre minuti più tardi, i due attaccanti si sono scambiati il favore con Bianchi che forniva l’assist a Palacio per il gol del 2-1 che ribaltava la contesa con il Perugia.

Gioia doppia dato che con questa vittoria, le Rondinelle salgono momentaneamente in testa alla classifica della cadetteria.

Il dianese Flavio Bianchi era passato al Brescia, in prestito dal Genoa, nelle ultime ore del mercato di riparazione di gennaio. Tra acciacchi e scelte tecnico, il suo cammino in terra lombarda non era cominciato nel migliore dei modi collezionando appena sette minuti contro l’Alessandria e poi quattro panchine di fila.

Ieri, mister Filippo Inzaghi lo ha gettato nella mischia e l’attaccante classe 2000 lo ha ripagato con dieci minuti ad altissimo livello che hanno capovolto il risultato.