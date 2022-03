Atletica Leggera: il campione italiano Matteo Olivieri festeggia a Pian di Poma con i vecchi compagni

Il sanremese Matteo Olivieri, fresco campione italiano indoor di salto con l'asta ad Ancona, ha festeggiato insieme ai suoi ex compagni di allenamento presso la pista di atletica di Sanremo.

Matteo, ora in forza alla Soc. Virtus Lucca e seguito dal tecnico Riccardo Frati, si allena a Torino dove studia, ma quando torna a Sanremo non riesce a stare distante dal campo di atletica di Pian di Poma dove è cresciuto insieme ai suoi ex compagni di allenamento, a Mario Botto (suo ex allenatore) ed a tutti i tecnici dell'Atletica Sanremo che lunedì sera lo hanno festeggiato.