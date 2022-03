Coronavirus: oggi 28 nuovi casi nel Principato di Monaco, i ricoverati sono 7

Oggi sono stati rilevati 28 nuovi casi di covid nel Principato di Monaco per un totale di 9.473 contagiati dall'inizio dell'emergenza.

Al CHPG sono assistite 7 persone: 6, di cui un residente, sono ricoverate in ospedale. Un altro paziente, non residente, è in terapia intensiva.

Oggi si sono registrate 14 guarigioni, in totale 9.241.

Sono 110 le persone sono monitorate dall'Home Monitoring Center, che supporta dal punto di vista medico i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere in casa.