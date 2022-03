Taggia: partito il primo carico di aiuti per l'Ucraina, Tirotta "Questo quello che possiamo fare come comunità, Slava Ukraini"

Ore 21, un grosso furgone carico d'aiuti è partito da piazza Trinità a Taggia diretto verso le famiglie ucraine flagellate dalla guerra contro la Russia. E' il primo viaggio che servirà a far arrivare coperte, sacchi a pelo, vestiti caldi e generi di prima necessità.

Ne avevamo parlato stamattina, su Taggia, la raccolta degli aiuti per la popolazione ucraina si è messa in moto grazie ad alcuni residenti. Fabio Tirotta e sua moglie, Yulia Astapenko, hanno messo a disposizione una abitazione turistica per farne un punto di raccolta dove la gente potesse consegnare quello che poteva per chi sta subendo gli orrori della guerra.

È stata una giornata intensa e difficile per la coppia tabiese così come per Nelya Korzh, ideatrice della raccolta e Maria Vvok e Stefania Gironda, volontarie che hanno prestato il loro aiuto. La raccolta degli aiuti ha generato in pochi giorni una marea di generosità per gli ucraini, da parte di tante famiglie di Taggia e dei comuni vicini, dai borghi della valle Argentina passando per Pompeiana, Castellaro e Riva Ligure.

Così tante cose sono state raccolte che lo spazio dell'alloggio di Fabio e Yulia inizia a non bastare. A questo si aggiunge la difficoltà di trovare mezzi che facciano la spola portando gli aiuti al confine più vicino con l'Ucraina dove poi verranno smistati dai centri di raccolta presenti in loco. Nonostante questo, alla fine un po' di spazio su un furgone è stato trovato e così anche il carico di Taggia arriverà a destinazione tra alcuni giorni.