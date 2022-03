Bordighera: raccolta di beni di prima necessità per l'Ucraina organizzata dalla Immacolata Concezione

E' partita la raccolta per beni di prima necessità in favore del popolo ucraino, organizzata dalla Parrocchia Immacolata Concezione di Bordighera. È possibile donare beni di ogni sorta, utili a chi è stato colpito, purtroppo, dalla tragedia della guerra. Medicinali, articoli alimentari, prodotti per bambini e altri aiuti, come si possono leggere nella lista del manifesto, sono, naturalmente bene accetti.

I volontari, presso la chiesa, raccontano che le donazioni sono già cospicue, a dimostrazione della grande generosità dei cittadini della Città delle Palme. Persone di ogni età portano quello che possono, per essere di sostegno e vicini all'Ucraina. "Grazie di cuore a tutti per il vostro contributo".

È possibile consegnare le proprie offerte presso la chiesa, dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19.