Imperia, confronto tra Provincia e Regione per il programma Alcotra: "Continuiamo ad intercettare risorse per il territorio"

Regione Liguria a confronto con le istituzioni del Ponente ligure per rafforzare lo spirito di collaborazione tra enti, che ha permesso, con il programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia Alcotra 2014-2020, di intercettare 23 milioni di euro. "Il lavoro sinergico del territorio è essenziale per un’efficace messa a terra delle risorse in arrivo con la prossima programmazione comunitaria. Grazie al costante dialogo, siamo riusciti a portare sull’imperiese, unica provincia ligure del programma Alcotra, 60 progetti transfrontalieri che hanno contribuito a migliorare la qualità di vita e lo sviluppo sostenibile ed economico dei comuni coinvolti" spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti al termine dell’incontro, tenutosi nella sede della Provincia di Imperia, con il presidente Claudio Scajola, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e il presidente del Parco Alpi Liguri Alessandro Alessandri.



"Occasioni come questa – aggiunge Benveduti – rafforzano un percorso amministrativo che vuole recepire vecchie e nuove priorità del territorio, da portare poi ai successivi tavoli di confronto con i partner della cooperazione transfrontaliera".



Il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola commenta: "La collaborazione tra enti è indispensabile per sviluppare progetti concreti di crescita del territorio. La Provincia, in questa azione, svolgerà il proprio ruolo di ente coordinatore sulla base delle esigenze prioritarie che saranno individuate di concerto con gli amministratori locali".



"Condividiamo appieno l’impostazione rinnovata oggi a questo tavolo, della sinergia con Regione, Provincia, Anci e Parco per sfruttare al meglio la straordinaria occasione che la programmazione europea 2021/2027 rappresenta per l’imperiese - afferma Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria - Confermiamo la volontà di proseguire il lavoro sui bandi europei, forti di una grande esperienza negli anni maturata sia a livello regionale che transfrontaliera, mettendo a disposizione numerose e qualificate risorse a sostegno delle imprese e del rilancio economico del territorio".



"Il ruolo strategico di Anci come strumento di collaborazione dei Comuni e della Provincia, soggetto facilitatore rispetto alla Camera di commercio e al Parco delle Alpi liguri, e in cooperazione con Regione, favorirà sicuramente una più efficace collaborazione per portare sul territorio l'attenzione massima in termini di progettualità a beneficio dei Comuni - afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai - Comuni che, soprattutto in Provincia di Imperia, sono per lo più di piccolissime dimensioni".



"Ottimo incontro in vista della nuova programmazione, con cui cercheremo di essere sempre di più protagonisti della cooperazione transfrontaliera nel recepire nuove opportunità di crescita per il territorio, specie per quelli montani" sottolinea Alessandro Alessandri, presidente del Parco Alpi Liguri.