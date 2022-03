Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 2 a domenica 6 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 2 MARZO

SANREMO

10.00-19.00. Mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'. Sale espositive del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero, fino al 6 marzo (h 10/12-15 /19)



VENTIMIGLIA



17.00. Manifestazione contro la guerra in Ucraina organizzata da numerose realtà del territorio. Isola pedonale di via Aprosio, incrocio via della Repubblica

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Al di là del mito - Sandro Pertini a 32 anni dalla morte – immagini – articoli - pubblicazioni’. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 marzo, ingresso nel rispetto delle norme anti covid



ENTROTERRA



COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



FRANCIA

MONACO

16.30. ‘Léonard de Vinci, Naissance D’Un Génie’ (‘Leonardo da Vinci, nascita di un genio’): spettacolo di Brigitte Kernel e Sylvia Roux con Grégory Gerreboo. Théâtre des Muses (più info)





GIOVEDI’ 3 MARZO

SANREMO

10.00-19.00. Mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'. Sale espositive del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero, fino al 6 marzo (h 10/12-15 /19)



16.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

VALLECROSIA

21.00. Laboratorio dell’Autostima dell’associazione Noi4You, incontro con la psicoterapeuta Serena Suraci dal titolo ‘La violenza di genere in adolescenza’. Salone Polivalente (solettone), ingresso libero, necessari Green Pass e Mascherina Ffp2

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Al di là del mito - Sandro Pertini a 32 anni dalla morte – immagini – articoli - pubblicazioni’. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 marzo, ingresso nel rispetto delle norme anti covid



ENTROTERRA



COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



FRANCIA

MONACO

20.30. ‘Léonard de Vinci, Naissance D’Un Génie’ (‘Leonardo da Vinci, nascita di un genio’): spettacolo di Brigitte Kernel e Sylvia Roux con Grégory Gerreboo. Théâtre des Muses (più info)

20.30. ‘Simone Veil, Les Combats D'une Effrontée’(‘Simone Veil, lotta di una sfrontata’ di Antoine Mory e Cristiana Reali, con Noémie Delevay-Ressiguier in alternanza a Pauline Susini e Cristiana Reali. Théâtre Princesse Grace (più info)

VENERDI’ 4 MARZO

SANREMO



9.30. Trekking urbano ‘La Strada di San Giovanni - sulle tracce di Italo Calvino’ accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (8 euro). Ritrovo in Piazza Colombo sotto il ‘pino’, info 338 1375423 (più info)

10.00-19.00. Mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'. Sale espositive del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero, fino al 6 marzo (h 10/12-15 /19)

18.30. Per Martedì Letterari (eccezionalmente di venerdì), presentazione libro del regista Pierfrancesco Pingitore ‘Confessioni spudorate. Le quattro stagioni di una donna italiana’. Partecipa il dott. Carlo Sburlati, già assessore alla Cultura del Comune di Acqui Terme e patron dell’Acqui Storia ed Ambiente. Letture scelte a cura di Loredana De Flaviis de ‘Il Teatro dell’Albero’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti, necessario green pass e mascherina (più info)



IMPERIA



18.00. Per il ciclo ‘Imperia incontra’. Incontro sul tema ‘Noi siamo la bellezza che ci circonda. Come l'arte costruisce il senso di comunità’ con la partecipazione del professor Louis Godart. Sala Consiliare di Palazzo Civico, ingresso libero con mascherina e green pass

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Al di là del mito - Sandro Pertini a 32 anni dalla morte – immagini – articoli - pubblicazioni’. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 marzo, ingresso nel rispetto delle norme anti covid



OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

ENTROTERRA

COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



FRANCIA

MONACO

20.00. Per la Serie Grande Stagione, recital con Daniel Lozakovich, violino e Alexandre Kantorow, pianoforte. In programma: César Franck, Johannes Brahms e Robert Schumann. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. ‘Léonard de Vinci, Naissance D’Un Génie’ (‘Leonardo da Vinci, nascita di un genio’): spettacolo di Brigitte Kernel e Sylvia Roux con Grégory Gerreboo. Théâtre des Muses (più info)



SABATO 5 MARZO



SANREMO

9.00-13.00. ‘La sfida ligure alla transizione ecologica - Un cambiamento culturale, economico e sociale per generare opportunità e benessere’: conferenza Regionale ATE per la Liguria con la partecipazione di numerosi relatori. Modera il giornalista Claudio Porchia. Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113

10.00-19.00. Mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'. Sale espositive del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero, fino al 6 marzo (h 10/12-15 /19)

17.00. Presentazione del nuovo romanzo giallo di Achille Maccapani ‘Lo smemorato di Sanremo – la seconda indagine del commissario Orengo’ (Fratelli Frilli). Dialogano con l’autore Freddy Colt ed Ersilia Ferrante. Palazzo Spinola, piazza dei Dolori 7, ingresso libero nel rispetto delle norma anti covid



17.00. ‘Il ‘senso infallibile dell’effetto’ nel concerto romantico’: concerto dell’Orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Miquel Rodrigo con Nicolò Cafaro (pianoforte). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Al di là del mito - Sandro Pertini a 32 anni dalla morte – immagini – articoli - pubblicazioni’. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 marzo, ingresso nel rispetto delle norme anti covid



OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

TAGGIA ARMA

10.00. 76ª edizione della ‘Due Valli’: gara motociclistica di moto enduro, prima delle sei prove valide per il Campionato Italiano Enduro - Assoluti d'Italia. Evento organizzato dal Moto Club Sanremo



CERVO

17.00. Per ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’, Marco Balzano presenta Quando tornerò (Einaudi, 2021). L’autore, Premio Campiello 2015, dialoga con Gian Luca Picconi, docente di lettere del Liceo Cassini, e Francesca Rotta Gentile, docente di lettere dell’Istituto Colombo di Sanremo. Interventi musicali a cura dell’Associazione San Giorgio Musica. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA



COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



DIANO CASTELLO

21.30. ‘Gocce di Vita’: spettacolo messo in scena dalla compagnia teatrale Gli Amici del Teatro...ladies di San Bartolomeo al Mare con la partecipazione del cantante Gianfrey. Teatro Concordia. ingresso con green pass e mascherina ffp2, prenotazione obbligatoria al 339 4686006



FRANCIA

MONACO



16.30 & 20.30. ‘Léonard de Vinci, Naissance D’Un Génie’ (‘Leonardo da Vinci, nascita di un genio’): spettacolo di Brigitte Kernel e Sylvia Roux con Grégory Gerreboo. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00-19.00. Fiera internazionale di Nizza con più di 400 stand disposti su 21mila m². Palais des Expositions – Acropolis, Esplanade De Lattre de Tassigny, ingresso 6 euro, fino al 14 marzo (per saperne di più cliccare questo link)



DOMENICA 6 MARZO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, ciaspolata da Monesi di Triora ai Tre Pini accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)

10.00-19.00. Ultimo giorno della mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'. Sale espositive del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero (h 10/12-15 /19)

IMPERIA

17.00. Converto dell’ensemble Superba Young choir diretto da Michele Perella con musiche di Palestrina, Tallis, Rheimberger, Leo Hassler. Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Al di là del mito - Sandro Pertini a 32 anni dalla morte – immagini – articoli - pubblicazioni’. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 marzo, ingresso nel rispetto delle norme anti covid

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, ciaspolata da Monesi di Triora ai Tre Pini accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)

10.00. 76ª edizione della ‘Due Valli’: gara motociclistica di moto enduro, prima delle sei prove valide per il Campionato Italiano Enduro - Assoluti d'Italia. Evento organizzato dal Moto Club Sanremo

ENTROTERRA



BAJARDO

9.00. Escursione di circa 5 ore con percorso ad anello, con partenza il borgo di Bajardo, accompagnati dalla guida AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Bajardo, info 391 1042608 (più info)

COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



DIANO ARENTINO



9.40. ‘Walk & Trek’: escursione verso uno dei luoghi più belli della valle Dianese: il Pizzo d'Evigno o Monte Torre. Ritrovo a Diano Evigno (i dettagli a questo link)



FRANCIA

MONACO

11.00 & 16.30. ‘Léonard de Vinci, Naissance D’Un Génie’ (‘Leonardo da Vinci, nascita di un genio’): spettacolo di Brigitte Kernel e Sylvia Roux con Grégory Gerreboo. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per la Serie Grande Stagione, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Tomáš Netopil con Thierry Amadi, violoncello. In programma: Leos Janacek, Bohuslav Martinu e Antonin Dvorak. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-19.00. Fiera internazionale di Nizza con più di 400 stand disposti su 21mila m². Palais des Expositions – Acropolis, Esplanade De Lattre de Tassigny, ingresso 6 euro, fino al 14 marzo (per saperne di più cliccare questo link)



