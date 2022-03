Pallamano: la San Camillo Imperia femminile si impone a Vence nella prima gara della seconda fase

VENCE-SAN CAMILLO IMPERIA 21-25

SAN CAMILLO IMPERIA: Sara Atzori (3), Ariana Bocica portiere, Raffaella Broi, Alessia Moisello (2), Alice Oliviero (2), Clara Pellicari (1), Marianna Polimeno, Roberta Realino, Giulia Repetto (10), Marta Siviglia, Maria Traverso (7), Samira Wiedemann. Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli

Inizia con una vittoria (25-21) in trasferta a Vence (Nizza), il cammino della squadra femminile senior di Imperia. Il sorteggio delle seconda fase si è ‘divertito’ a mettere come prima partita il Vence, compagine che ha concluso al primo posto il proprio girone.

"Abbiamo giocato una bella partita soprattutto nel primo tempo – dice il tecnico Antonella Maglio - in particolar modo in difesa concludendo la prima frazione in vantaggio per 16-8". Nella ripresa le transalpine hanno cercato di riprendere in mano l'incontro ma non ci sono riuscite: "Abbiamo provato alcune soluzioni in attacco - termina lo stesso tecnico - per i prossimi impegni". Un successo costruito da tutta la squadra dove si sono messe in evidenza per i gol segnati Giulia Repetto con 10 e Maria Traverso con 7.

Prossimo impegno sabato alle 18, al PalaSancamillo, contro il Cannes.