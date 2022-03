Nuoto giovanile: i giovani nuotatori dell’Idea Sport protagonisti alle finali reginali assoluti e al 15° trofeo GS Aragno di Genova

Hanno avuto luogo negli ultimi due week-end di febbraio le finali degli assoluti di nuoto cui è seguito il 15° Trofeo GS Aragno e in entrambe le manifestazioni i giovani nuotatori della Società "Idea Sport ssd" di Albenga hanno conseguito ottimi risultati conquistando numerosi podi nelle varie specialità a dimostrazione della validità del vivaio ingauno sotto la sapiente guida tecnica degli allenatori MARMENTINI Matteo e CAMPI Tiziana.



Nelle finali degli assoluti, che hanno avuto luogo presso la piscina de La Sciorba di Genova, grandissima prestazione di BALBIS Anna che oltre ad aggiudicarsi l’oro nei 100 rana ha anche fissato il nuovo record regionale con il tempo di 1’10’’92, ma non è stato da meno l’alassino CACCIAMANI Ruben che ha conquistato medaglia d’oro nei 200 dorso e medaglie d’argento nei 100 e 50 dorso. Bella prova anche di MIROTTA Gabriele che ha conquistato medaglia di bronzo nei 100 stile libero. Dignitosi quarti posti per PANDOLFI Emanuele nei 50 rana e BALBIS Anna nei 200 rana e nella staffetta 4x50 stile mista (Mirotta, Valle, Bosticco e Guarisco) e 4x50 misti (Cacciamani, Balbis Anna, Vernaleone e Guarisco). La somma dei risultati degli atleti ha consentito all’Idea Sport di classificarsi al quinto posto nella classifica società. Dopo le fatiche delle finali degli assoluti, gli atleti dell’Idea Sport hanno partecipato, lo scorso week-end, al 15° Trofeo Aragno conseguendo anche in tale manifestazione risultati di prestigio con BALBIS Anna vera mattatrice che, dopo aver fissato il nuovo record stagionale nei 100 rana, ha stabilito anche il nuovo record della manifestazione nei 50 rana aggiudicandosi la medaglia d’oro con il tempo di 32’’95 per la categoria ragazze, conquistando la medaglia d’oro anche nei 100 e 200 rana sempre per la categoria ragazze. Per la categoria ragazze medaglia d’oro anche per PIRROTTA Sara nella specialità 50 stile e ALBERTI Gaia nei 50 dorso cui è seguito un bronzo nei 200 dorso; medaglia di bronzo anche per ZAGO Beatrice nella specialità 200 misti. Per la categoria ragazzi medaglia d’oro nei 200 stile per SALA Filippo.



Nella categoria juniores medaglie d’argento per CACCIAMANI Ruben nei 50 e 100 dorso, medaglia d’argento nei 100 stile e di bronzo nei 50 stile per MIROTTA Gabriele e medaglie di bronzo nei 50 e 100 rana per il sanremese PANDOLFI Emanuele. Per la categoria cadette-seniores medaglie d’argento nei 100 e 200 rana per TREVIA Martina e medaglia di bronzo per GUARDONE Anna nei 50 rana. Con tali risultati l’Idea Sport ha conseguito il 6° posto nella classifica società, sulle 22 partecipanti, confermandosi prima realtà natatoria del Ponente Ligure. Ora si guarda al prossimo appuntamento delle finali regionali che avranno luogo presso la piscina “La Sciorba” di Genova nei giorni dell’11-12- e 13 marzo.