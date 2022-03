Il Piatti Tennis Center si amplia ancora: ecco la seconda palestra, con un regalo da… Maria Sharapova

C’è un solo modo per rimanere un’eccellenza nel tempo senza mai sedersi sugli allori: continuare a innovare e a lavorare per crescere. Il Piatti Tennis Center lo fa ogni giorno in termini di numeri e di qualità (e preparazione) del proprio team, ma anche a livello di impiantistica la struttura di viale Canariensis non smette mai di crescere. È dello scorso ottobre il rifacimento del fondo dei quattro campi; di dicembre la scelta di affidarsi a un nuovo sistema di telecamere per rendere ancora più performanti video-analisi e match-analisi; mentre la più grande novità di questo inizio di 2022 riguarda l’inaugurazione di una nuovissima palestra che va ad aggiungersi a quella già precedentemente esistente, per rispondere a una richiesta sempre maggiore. “L’abbiamo chiamata Physio Gym – spiega Luigi Bertino, direttore del Piatti Tennis Center – per distinguerla dalla Fitness Gym tradizionale che si trova al piano di sopra. Per il nostro centro rappresenta un passaggio importante in termini di ampliamento”. Già, perché non solo crescono gli spazi ma anche i servizi, visto che oltre al classico utilizzo per la preparazione fisica degli atleti la nuova palestra sarà usata in particolare come area riabilitativa, direttamente collegata alla sala massaggi del centro. “Vari aspetti – continua Bertino – si intrecciano fra di loro, e questo ci permetterà di stringere ulteriormente l’interazione fra preparazione atletica, fisioterapia e osteopatia”.